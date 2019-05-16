Скульптура Кунса «Кролик» ушла с молотка за рекордные $91,1 млн

Скульптура «Кролик» американского художника Джеффа Кунса была продана на аукционе Christie's за $91,1 млн (5 млрд рублей).

«Кролик» установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника», — отметили в аукционном доме.

Скульптура из нержавеющей стали была создана в 1986 году.

16 ноября 2018 года картину английского художника Дэвида Хокни «Портрет художника» продали на аукционе Christie's за $90,3 млн, что тогда стало рекордом для ныне живущих мастеров.