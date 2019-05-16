Изумруд времен Екатерины II продали на аукционе в Женеве за $4,3 млн

Изумруд весом 75,61 карата из сокровищницы Екатерины Великой продан на аукционе Christie's за $4,3 млн (280 млн рублей) со всеми комиссионными сборами. Об этом в среду, 15 мая, сообщил сайт аукционного дома.

Изумруд находился в царской сокровищнице более 100 лет, прежде чем Александр II вручил его в качестве свадебного подарка великой княгине Марии Павловне, урожденной принцессе Мекленбург-Шверинской. Позднее украшение попало в коллекцию ювелирного дома Картье.

1 июня 2018 года жемчужина, некогда принадлежавшая российской императрице Екатерине Великой, продана за €320 тыс. на аукционе в Нидерландах. Крупнейшая пресноводная жемчужина неправильной формы весом 118 г и размером 70x43x39 мм была названа «Спящим львом». Считается, что она была куплена для царицы в 1778 году в Голландии, куда жемчужину привезли из Китая.