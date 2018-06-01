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Принадлежавшая Екатерине II жемчужина продана за €320 тыс. на торгах

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Фото: venduehuis.com
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Жемчужина, некогда принадлежавшая российской императрице Екатерине Великой, продана за €320 тыс. на аукционе в Нидерландах, сообщает портал Arthitparade.

Крупнейшая пресноводная жемчужина неправильной формы весом 118 г и размером 70x43x39 мм была названа «Спящий лев».

Считается, что она была куплена в 1778 году Екатериной II в Голландии, куда жемчужину привезли из Китая.

Долгое время жемчужина выставлялась в Эрмитаже и лишь в 1867 году вернулась в Нидерланды.

27 мая бутылку так называемого желтого вина, датированную 1774 годом, продали на аукционе во Франции за €103,7 тыс. Проданный напиток считается одним из старейших в мире. Покупателями стали канадцы, а также аноним со связями во Франции, который приобрел вино для неких американцев.

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