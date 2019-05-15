В МИДе резко отреагировали на территориальные претензии Эстонии к РФ

Провокационные выпады Эстонии, содержащие территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 15 мая заявление эстонских властей о том, что «границы Эстонии определяются Тартуским мирным договором» и часть территории страны «по-прежнему оккупирована и находится в руках России».

«Позиция России хорошо известна: Тартуский договор давно принадлежит истории. Его действие, как и других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в период 1920–1940 годов прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. Для нас эта тема навсегда закрыта», — приводит слова дипломата сайт МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что во вступлении в силу договоров о границе между Россией и Эстонией заинтересованы оба государства

«При подписании документов в 2014 году было условлено, что для продвижения процесса ратификации необходимо обеспечение нормальной неконфронтационной атмосферы в отношении друг друга и выполнение эстонской стороной своей части ратификационной работы без каких-либо политических «довесков», увязок и оговорок», — добавила представитель МИДа.

Захарова отметила, что вместе с тем далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с Россией.

«Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — сказала она.

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме 9 мая заявил что в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии. Речь, по словам экспертов, скорее всего, идет о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

Согласно Тартускому договору, подписанному 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.