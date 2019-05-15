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В России может появиться слабосоленый хлеб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России вскоре может появиться хлеб с пониженным содержанием соли, чтоб помочь потребителям сформировать более сбалансированный рацион. Об этом рассказал «Известиям» замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.

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Речь идет о снижении содержания соли в хлебе на 15%, в соответствии с рекомендацией НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. Сейчас проект документа находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

«Хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объем соли в ней важно», — сказал Камбаров.

Как отметил специалист, сейчас в 100 г нарезного батона содержится 1,1 г соли. С учетом новой рекомендации этот показатель снизится до 0,9 г.

По заверениям директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, сокращение содержания соли на 15% не скажется на вкусе и других качественных характеристиках хлеба, а также на самом процессе производства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Накрошили на батон: в РФ появится хлеб с пониженным содержанием соли

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