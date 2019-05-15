Гильотина для всех желающих: стартовало обсуждение реформы госконтроля

Электронная форма голосования на выборах может быть внедрена, лишь когда будет исключена всякая возможность искажения волеизъявления граждан. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев, выступая на IX Петербургском международном юридическом форуме. Он также сообщил, что практически готовы концепция нового Кодекса об административных нарушениях, «дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины» и законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, премьер-министр принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Голос в цифре

В ближайший единый день голосования 8 сентября граждане смогут выбрать депутатов Госдумы и глав регионов дистанционно. Правда, пока лишь те из них, кто окажется в этот день в столице. В нижней палате парламента готовят законопроект «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков...».

На первом этапе появится возможность проголосовать на 30 таких участках столицы. В будущем планируется создать цифровые точки в каждом регионе России, обеспечив избирателям возможность электронного голосования в любом субъекте Федерации.

— Сейчас широко обсуждается предложение использовать электронную форму голосования на выборах в органы государственной власти. Я считаю, что, прежде чем внедрять такие инструменты, нам нужно исключить всякую возможность искажения волеизъявления граждан, нарушения их политических прав, — заявил председатель правительства.

Дмитрий Медведев полагает, что следует использовать опыт других стран, которые идут по пути формирования «электронной демократии», включая применение интернет-каналов, мобильных приложений для прямого диалога с гражданами и другие новшества.

Эпоха перемен

Также перед правительством и органами исполнительной власти стоит задача найти баланс между защитой прав граждан и сохранением преимуществ свободного обмена информацией в интернете. Причем сделать это так, чтобы гарантировать защиту интересов всех участников правоотношений.

— В первую очередь речь идет о персональных данных, которые уже стали одним из самых ценных информационных активов, — отметил премьер-министр. — Юристам нужно дать ответ на вопрос о методах регулирования. Будут ли они императивными или диспозитивными? Нужно ли регулировать использование открытой информации в социальных сетях? Требуется ли для этого согласие того, кто разместил эту информацию?

Помимо этого, председатель правительства анонсировал несколько важных законопроектов. Так, до 1 июня кабинет министров завершит создание концепции нового Кодекса об административных правонарушениях РФ.

— Это один из важнейших документов в нашей стране. Я уже говорил, что нам нужно создать новый кодекс, потому что старый — жуткий, почти неприменимый, перегруженный гигантским количеством норм. Работа над созданием концепции нового кодекса уже идет интенсивно, — объявил Дмитрий Медведев.

Также в финальной стадии находится разработка законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, в котором государство гарантирует инвесторам неизменность регуляторных условий на весь период реализации проектов, юридическую защиту капиталовложений и получение субсидий на создание инфраструктуры.

— Этот, как его принято называть, инвестиционный кодекс должен в ближайшее время попасть на стол в правительство, — добавил глава кабмина.

В ближайшее время юридическому сообществу представят на обсуждение и проект контрольно-процессуального кодекса, который должен вступить в силу в 2021 году.

— Четкое, понятное, современное регулирование должно снять ограничения для бизнеса, который сегодня сталкивается с неэффективным, дублирующим регулированием. Многие акты — это еще наследие Советского Союза, — заметил Дмитрий Медведев. — В ближайшее время в правительство будет представлена «дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины». И здесь, на форуме, должны состояться две важные дискуссии о конкретике реформы. Как мне сказали, «гильотину» уже изготовили практически в натуральную величину. Так что всем желающим эта возможность будет предоставлена.

Перейдя от шутки к сути «регуляторной гильотины», он отметил, что новая система будет основана на двух федеральных законах, определяющих требования для государственного контроля и надзора, а контрольно-процессуальный кодекс установит круг лиц, ответственных за это.

Фигура реформатора

Глава кабинета министров также провел в Санкт-Петербурге заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения первого российского императора, учитывая большое значение петровских реформ в истории России. Дмитрий Медведев возглавил оргкомитет в декабре прошлого года. По его словам, некоторые из юбилейных мероприятий стартуют уже в этом году и продолжатся до 2022 года.

— Фигура Петра I, несмотря на огромное количество литературы, посвященной ему, по-прежнему вызывает в обществе огромный интерес и споры среди историков и экспертов. О нем говорят очень по-разному, но всегда в превосходных тонах, — заявил глава правительства.

В рамках празднования планируется организация научных конференций, тематических выставок, издание сборников архивных документов, книг для массовой аудитории, экскурсий и тематических уроков.