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На Украине назвали несущественной месячную задержку зарплаты шахтерам

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик прокомментировал месячные задержки заработной платы шахтерам.

«Месячная задолженность — я не считаю, что это — задолженность по зарплате», — цитирует в среду, 15 мая, слова Насалика ТАСС. По его словам, задержка выплат связана с бюрократическими издержками.

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Отмечается, что горняки «Львовуголь» пикетировали здание минэнерго страны с требованием покрыть долги по зарплате. Они уверены, что руководство министерства грабит угольную отрасль, пользуясь переходным периодом в смене власти. По словам шахтеров, они не дождались обещанных правительством 316 млн гривен на частичное погашение задолженности.

Это не первая акция украинских шахтеров, которые добиваются законных выплат заработной платы. 12 декабря 2018 года они пригрозили закрыть границу с Польшей в случае невыплаты им долгов по зарплате. 3 августа стало известно, что работники шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» из Луганской области устроили протестную акцию около здания министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

12 июля прошлого года горняки сразу нескольких угледобывающих предприятий объявили забастовку. Они требовали от Киева принятия законопроекта о финансовом обеспечении отрасли. На следующий день министр энергетики Украины Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов от группы «Воля народа» подрались из-за зарплат шахтеров.

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