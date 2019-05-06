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Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы

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Фото: TASS/Xinhua
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Совет Европы будет отмечать свою 70-летнюю годовщину существования в кризисном состоянии из-за России, заявил МИД Украины.

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Согласно заявлению ведомства, «разрушительные действия России» заключались в «агрессии против Украины и финансовом шантаже СЕ с целью достижения антидемократических целей».

Киев призвал организацию не идти на уступки России.

«Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний СЕ получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя», — цитирует заявление «РИА Новости».

Отношения России с Советом Европы осложнились в 2014–2015 годах в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Москва заявила, что в подобных условиях работать невозможно, и прекратила участие в заседаниях, а также прекратила платить взносы на содержание СЕ.

Позже организация призвала к сохранению членства России и выступила за диалог с Москвой.

РФ заявила о готовности выплатить Совету Европы взносы и назвала условием возобновления работы гарантию отсутствия дискриминации делегаций со стороны ПАСЕ.

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