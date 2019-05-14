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Капитан ФК «Рома» Де Росси покинет команду после окончания сезона

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Защитник и капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Даниэль Де Росси покинет команду после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», 35-летний хавбек намерен продолжить спортивную карьеру в другой команде. Последний раз за «Рому» Де Росси выйдет на поле в матче 38-го тура Италии против «Пармы». Игра пройдет 26 мая на римском стадионе «Олимпико».

«Почти 18 лет назад юный Даниэле Де Росси дебютировал за «Рому» в матче против бельгийского «Андерлехта», — приводит RT текст сообщения пресс-службы «Ромы».

В клубе также добавили, что его двери всегда открыты для Де Росси, если он решил вернуться к работе в «Роме» в новом качестве.

Даниэль Де России в составе сборной талии в 2006 году стал чемпионом мира, за «Рому» выступает с 2002 года. За это время он завоевал два Кубка Италии и один Суперкубок, провел 614 матчей, в которых забил 63 гола, сообщает «Газета.ру».

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