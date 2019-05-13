Прямой эфир

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

0
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает журнал Football Italia.

Конфликт между игроками произошел на 59-й минуте матча. В ходе ссоры португалец показал сопернику несколько жестов, которые могут быть интерпретированы как насмешка над его ростом и призыв замолчать.

«Мы дважды выводили мяч из игры, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, и дважды он пытался продолжить игру. <…> Роналду — обладатель «Золотого мяча» и думает, что имеет право делать всё что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там», — приводит слова Флоренци «Спорт-Экспресс».

Как уточняет «Газета.ру», Роналду выше итальянца на 14 см: рост звезды туринцев — 187 см, Флоренци — 173 см.

В нынешнем сезоне Роналду провел 41 матч в составе «Ювентуса», забил 28 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Флоренци на клубном уровне 36 встреч и три забитых мяча.

7 мая сообщалось, что мать Криштиану Роналду восхитилась несуществующим достижением сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
France Football выпустит журнал с целующимися Роналду и Месси на обложке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017