Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает журнал Football Italia.

Конфликт между игроками произошел на 59-й минуте матча. В ходе ссоры португалец показал сопернику несколько жестов, которые могут быть интерпретированы как насмешка над его ростом и призыв замолчать.

«Мы дважды выводили мяч из игры, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, и дважды он пытался продолжить игру. <…> Роналду — обладатель «Золотого мяча» и думает, что имеет право делать всё что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там», — приводит слова Флоренци «Спорт-Экспресс».

Как уточняет «Газета.ру», Роналду выше итальянца на 14 см: рост звезды туринцев — 187 см, Флоренци — 173 см.

В нынешнем сезоне Роналду провел 41 матч в составе «Ювентуса», забил 28 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Флоренци на клубном уровне 36 встреч и три забитых мяча.

7 мая сообщалось, что мать Криштиану Роналду восхитилась несуществующим достижением сына.