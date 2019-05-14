Эксперт оценил доктрину энергетической безопасности России

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Известиями» подчеркнул значимость доктрины энергетической безопасности России для страны.



Ранее 14 мая на официальном интернет-портале правовой информации появился указ президента Владимира Путина об утверждении доктрины энергобезопасности. Указ вступает в силу со дня его подписания — 13 мая. Документ также признает утратившей силу доктрину энергетической безопасности России от 2012 года.

Для России как одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоресурсов энергетическая безопасность очень важна, отметил Гривач.

По его словам, документ фиксирует и систематизирует вызовы, угрозы, риски и задачи управления ими в интересах страны.

В частности, речь идет о совершенствовании госуправления, о мерах по воспроизводству минерально-сырьевой базы, о приоритете снабжения внутреннего рынка.

Кроме того, доктрина направлена на максимизацию выгод от экспорта путем предотвращения конкуренции между российскими поставщиками на внешних рынках, добавил эксперт.

Помимо этого доктрина нацелена на обеспечение технологической независимости российского ТЭКа и на развитие энергетики в новых регионах, заключил собеседник издания.

В ноябре 2018 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал о принятии новой доктрины национальной энергобезопасности России. Он отметил, что документ вступит в силу после утверждения президентом страны.

Патрушев также пояснил, что разработка доктрины началась из-за появления новых угроз и вызовов. Подготовку проводило Министерство энергетики совместно с другими федеральными ведомствами.