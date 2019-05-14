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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 14 мая.

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Указ вступает в силу со дня его подписания — 13 мая. Документ также признает утратившей силу доктрину энергетической безопасности России от 2012 года.

В ноябре 2018 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал о принятии новой доктрины национальной энергобезопасности России. Он отметил, что документ вступит в силу после утверждения президентом страны. Патрушев также пояснил, что разработка доктрины началась из-за появления новых угроз и вызовов. Подготовку проводило Министерство энергетики совместно с другими федеральными ведомствами.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, энергобезопасность для России подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках.

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