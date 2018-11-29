Путин одобрил обновленную доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный текст доктрины энергетической безопасности России. Об этом в четверг, 29 ноября, рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Была одобрена новая доктрина на заседании Совбеза, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», — цитирует Патрушева сайт kp.ru.

По словам секретаря Совбеза, новую доктрину разработали из-за появления новых угроз и вызовов. Подготовку проводило Министерство энергетики совместно с другими федеральными ведомствами.

Патрушев также провел серию выездных совещаний во всех федеральных округах, чтобы учесть все мнения.

Ранее Путин призвал власти к последовательному очищению энергетического комплекса от коррупции и «серых схем». Кроме того, он заявил о необходимости активизировать работу в международных энергетических организациях для поддержки российских энергокомпаний за рубежом.