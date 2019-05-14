«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград–Москва

В пресс-службе компании «Аэрофлот» опровергли появившиеся в Сети данные о нештатной ситуации на борту самолета, летевшего из Калининграда в Москву. Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что лайнер подал сигнал бедствия.

«Информацию опровергаем. Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию», — цитирует слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что по просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала. Согласно данным портала Flightradar, самолет уже благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Данные о штатном полете подтвердили и в калининградском аэропорту Храброво, отмечает НСН.

«Никаких сообщений мы не получали», — сказали журналистам.

Ранее во вторник, 14 мая, самолет Boeing 737 авиакомпании Utair рейса UT-787, вылетевший из Москвы в Милан, экстренно вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за проблем с шасси.