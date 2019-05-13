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В Госдуме предложили запретить рассаживать родных в разных частях самолета

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта России Евгению Дитриху обязать авиакомпании сажать в самолетах членов семьи рядом друг с другом. Об этом он написал в письме, копия которого оказалась в распоряжении журналистов.

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«Очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — цитирует письмо Власова «РИА Новости».

Отмечается, что если члены семьи не сидят в салоне самолета рядом друг с другом, то, например, ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его, поясняет депутат. В результате такая обстановка может привести к панике на борту, отметил парламентарий.

«Со своей стороны считаю целесообразным введение соответствующей обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолете семей рядом друг с другом. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — добавляется в обращении.

В мае Королевское авиационное общество Великобритании пришло к выводу, что раздельные места для семей в самолетах могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров. Эксперты считают, что родные могут потратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации. При этом они поставят под угрозу себя и других.

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