Вышинский назвал обвинения в госизмене местью за правду

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский назвал предъявленные ему обвинения местью и политическими играми украинского президента Петра Порошенко, чьи полномочия истекают в мае. В понедельник, 13 мая, Вышинский, который уже год находится под стражей, направил письмо коллегам.

Вышинский выразил уверенность, что сможет доказать надуманность обвинений в госизмене, если суд над ним будет справедливым.

«Всё, в чем меня обвиняют, — госизмена, антиукраинская пропаганда, подрывная деятельность — месть за правду в наших статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко», — цитирует Вышинского «РИА Новости».

Журналист добавил, что во время его руководства порталом сотрудники «честно выполняли свои профессиональные обязанности, ни на йоту не отступая от основополагающих принципов журналистики и свободы слова». Также Вышинский сообщил, что уже полгода не получает квалифицированной медицинской помощи. Несмотря на это, по его словам, он нормально себя чувствует и пребывает в бодром, боевом настроении.

15 мая 2018 года Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозит Вышинскому, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ.