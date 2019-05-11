Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.

Пользователи перечислили ему 192 100 гривен (около $7 тыс.). Адвокат поблагодарил в Facebook всех, кто помог, и сообщил о завершении сбора средств для залога.

О возбуждении уголовного дела в отношении Доманского стало известно 5 мая. 8 мая Печорский районный суд Киева назначил залог в размере 192 100 гривен, а также возложил на юриста обязательства по запрету смены места жительства, общения с коллегами и некоторыми клиентами и обязательство являться по первому требованию следователя. По мнению адвоката, это дело связано с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других громких делах.

После этого Доманский написал в соцсетях, что не располагает средствами для внесения залога, который необходимо внести до 13 мая. Близкие и коллеги собрали необходимую сумму за два дня.

Адвоката подозревают в незаконной приватизации помещения в Киеве.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.