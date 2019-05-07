Суд продлил арест руководителя «РИА Новости Украина»
Подольский суд Киева продлил арест главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналист останется под арестом до 22 июля, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
«Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали», — сказал во вторник, 7 мая, защитник журналиста «РИА Новости».
Вышинский находится под стражей с 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Обвиняемый вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.
26 марта Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 24 мая 2019 года и отказал его защите в возврате дела прокурору и отводе коллегии судей.