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Суд продлил арест руководителя «РИА Новости Украина»

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Фото: РИА Новости
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Подольский суд Киева продлил арест главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналист останется под арестом до 22 июля, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

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«Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали», — сказал во вторник, 7 мая, защитник журналиста «РИА Новости».

Вышинский находится под стражей с 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Обвиняемый вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.

26 марта Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 24 мая 2019 года и отказал его защите в возврате дела прокурору и отводе коллегии судей.

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