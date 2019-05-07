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Захарова назвала «демократией в действии» продление ареста Вышинскому

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Продление срока ареста журналисту Кириллу Вышинскому — демократия в действии на Украине. Так прокомментировала решение суда о продлении меры пресечения главному редактору «РИА Новости Украина» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Это вам не баттл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала дипломат в Facebook.

Ранее во вторник, 7 мая, Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.

Вышинский находится под стражей с 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Обвиняемый вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.

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