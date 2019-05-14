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Россияне начали получать доплаты к пенсиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, в мае начали получать доплаты согласно новым правилам подсчета индексации.

Прогноз на годы: через шесть лет пенсии россиян вырастут на 39,4%
Но с учетом инфляции выплаты увеличатся только на 9,5%

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. При этом пересчет доплат будет проводиться после того, как пенсию доведут до уровня МРОТ, если она от него отстает.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон «О государственной социальной помощи» и закон «О прожиточном минимуме в РФ».

Как отметили в Пенсионном фонде, по новым правилам доходы пенсионера, включающие в себя соцвыплаты и другие меры господдержки, доведут до уровня прожиточного минимума в регионе и повысят на сумму проведенных индексаций. Таким образом, надбавка к пенсии станет более ощутимой.

В случае со страховыми пенсиями по старости люди получают перерасчет за пять месяцев — начиная с января.

За этот период пенсии неработающих индексировались на 7,05% в январе, на 4,3% в феврале проиндексировали социальные выплаты, а социальные пенсии проиндексировали в апреле на 2% .

Таким образом в мае пенсионеры должны будут получить в среднем на 2,5–4 тыс. рублей больше, чем раньше, пишет «Российская газета».

Всего прибавку к пенсиям и соцвыплатам получат порядка 7 млн россиян.

13 мая Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии.

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