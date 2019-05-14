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Биткоин за неделю подорожал на треть

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Стоимость биткоина в ночь на вторник, 14 мая, превысила психологическую отметку в $8 тыс., увеличившись за неделю на треть. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на портал CoinMarketCap.

Такой резкий скачок после нескольких месяцев затишья и 74-процентного краха в прошлом году «взорвал» рынок цифровых активов.

В целом эксперты пока не могут определить катализатор внезапного скачка курса биткоина. Среди потенциальных спусковых механизмов, наиболее обсуждаемых на торговых площадках в соцсетях, — спекуляции трейдеров и первоапрельская шутка о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявки на регистрацию ряда биржевых биткоин-фондов. Однако многие аналитики отмечают, что такая волатильность не скажется положительно на репутации данной криптовалюты.

В конце февраля Верховный суд России внес понятие «криптовалюта» в постановление ​по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.

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