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Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховный суд России во вторник, 26 февраля, внес понятие «криптовалюта» в постановление от 2015 года ​по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. 

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То есть, как уточнили в суде, статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Ранее на уязвимость экономики из-за отсутствия регулирования виртуальных валют обращал внимание Росфинмониторинг (финансовая разведка). Как пояснили в спецслужбе, сейчас в России правовой статус виртуальных активов не определен, они фактически приравниваются к имуществу и идентифицируются в денежном эквиваленте.

При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. Так, по данным Росфинмониторинга за 2017–2018 года, полиция расследовала 104 подобных уголовных дела. 

В январе «Известия» писали, что в правительстве обсуждают вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования.

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