Стоимость биткоина впервые с октября превысила $7 тыс.

Цена криптовалюты биткоин впервые с октября 2018 года превысила отметку в $7 тыс. за единицу, следует из данных портала CoinDesk в воскресенье, 12 мая. По состоянию на 19:00 мск, его стоимость опустилась до $6,9 тыс. за единицу.

В то же время стоимость криптовалюты Ethereum снизилась на 2,43% и составила $186,37 за единицу, Bitcoin Cash вырос на 9,58%, до $358.

Сервис CoinMarketCap оценил капитализацию рынка криптовалют в $211,405 млрд. Биткоин занимает почти 60% от всего рынка.

В мае хакеры украли 7 тыс. биткоинов на сумму $40 млн после взлома гонконгской криптобиржи Binance, одной из крупнейших в мире.

Ранее 2 апреля криптовалюта впервые после нескольких месяцев затишья и 74-процентного краха в прошлом году превысила стоимость в $4,77 тыс.