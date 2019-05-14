Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Анкары.

В ходе переговоров лидеры обсудили нарушение боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также взаимодействие Москвы и Анкары по вопросу сирийского урегулирования.

«Обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы. Условлено о продолжении интенсивных контактов», — говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе. Патрулированием территории занимаются турецкие военнослужащие и российская военная полиция.