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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Анкары.

В ходе переговоров лидеры обсудили нарушение боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также взаимодействие Москвы и Анкары по вопросу сирийского урегулирования.

«Обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы. Условлено о продолжении интенсивных контактов», — говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе. Патрулированием территории занимаются турецкие военнослужащие и российская военная полиция.

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