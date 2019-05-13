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В штабе Зеленского уверены в смене глав МВД и МИД Украины после инаугурации

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского уверен, что после инаугурации произойдет смена министров иностранных дел и обороны страны. Об этом 13 мая в эфире телеканала NewsOne заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

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«Я думаю, никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет», — ответил он на вопрос ведущего о том, насколько вероятно, что на своих должностях останутся министр обороны и министр иностранных дел.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность Владимира Зеленского.

Новый президент Украины, по законам страны, может повлиять только на назначения министров иностранных дел и обороны. Предполагается, что правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжит работать до избрания нового состава Верховной рады, которое состоится осенью.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.

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