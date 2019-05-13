Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»

Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград». Музыкант считает, что шоу-бизнес и массовая культура касаются «пубертатных страстей» и «стайных субкультур», с чем Шнуров в настоящем не вполне соотносится.

«Мне уже 46. Я могу это всё симулировать, а могу и нет», — цитирует телеканал «Звезда» лидера группы.

Также музыкант отметил, что за время существования коллектив получил всевозможные премии, и это еще одна причина завершения его деятельности.

«Объездом стадионов мы ставим, наверное, такую большую, жирную точку. Дальше стремиться уже некуда. Ввиду того что мы русскоязычная группа и очень русские, ни о каком мировом господстве речи быть не может», — подчеркнул он.

Шнуров также рассказал, что оформлять концерты будет компания, работавшая с рэпером Дрейком, а новый логотип коллектива сделал Артемий Лебедев.

При этом Шнуров не исключил, что группа может собраться на отдельные концерты за вознаграждение от $300 тыс.