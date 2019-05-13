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Шнуров оценил выход «Ленинграда» на сцену после прощального тура

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стадионный тур с посещением девяти городов станет последним для группы «Ленинград», но на отдельные концерты коллектив может собраться. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил Сергей Шнуров, передает ТАСС.

По словам лидера «Ленинграда», группа вновь готова выйти на сцену за вознаграждение от $300 тыс., уточняет НСН.

Ранее 13 мая Шнуров рассказал, что рок-группа планирует представить два видеоклипа и новые песни до завершения финального тура коллектива.

В марте 2019 года Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после финального стадионного тура коллектива, который стартует 4 июня в Калининграде. 14 июня группа выступит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

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