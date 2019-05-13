Шнуров анонсировал два новых клипа «Ленинграда»

Рок-группа «Ленинград» планирует представить два видеоклипа и новые песни до завершения финального тура коллектива. Об этом 13 мая сообщил лидер группы музыкант Сергей Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.

«Впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — сказал музыкант.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград» после финального стадионного тура коллектива. Тур стартует 4 июня в Калининграде, после этого «Ленинград» выступит в Москве 14 июня на стадионе «Открытие Арена». Всего запланировано девять концертов в российских городах.

«Группировка «Ленинград» добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Этим туром мы ставим большую жирную точку. Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали всё», — приводит слова Шнурова сайт kp.ru.

Группа «Ленинград» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее песен является Сергей Шнуров. После роспуска коллектива музыкант не исключил завершения музыкальной деятельности. Он отметил, что пока не планирует заниматься чем-либо конкретным, однако рассмотрит все предложения, которые ему поступят, пишет RNS.