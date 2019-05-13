Прямой эфир

Шнуров анонсировал два новых клипа «Ленинграда»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рок-группа «Ленинград» планирует представить два видеоклипа и новые песни до завершения финального тура коллектива. Об этом 13 мая сообщил лидер группы музыкант Сергей Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.

«Впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — сказал музыкант.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград» после финального стадионного тура коллектива. Тур стартует 4 июня в Калининграде, после этого «Ленинград» выступит в Москве 14 июня на стадионе «Открытие Арена». Всего запланировано девять концертов в российских городах.

«Группировка «Ленинград» добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Этим туром мы ставим большую жирную точку. Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали всё», — приводит слова Шнурова сайт kp.ru.

Группа «Ленинград» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее песен является Сергей Шнуров. После роспуска коллектива музыкант не исключил завершения музыкальной деятельности. Он отметил, что пока не планирует заниматься чем-либо конкретным, однако рассмотрит все предложения, которые ему поступят, пишет RNS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Шнуров связал закрытие «Ленинграда» с завершением «эпохи застоя»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017