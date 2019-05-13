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Финляндия вызвалась организовать новый саммит России и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Финляндия готова заняться организацией переговоров президентов России и США. Об этом «Известиям» рассказали два источника в финских дипломатических кругах. При этом оба собеседника подчеркнули, что многое зависит от политической воли сторон и их настроенности на диалог.

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«С нашей точки зрения, важно, чтобы диалог продолжался. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. В связи с этим Финляндия всегда готова предоставлять свои добрые услуги, когда они понадобятся», — сказал один из собеседников журналистов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что торопиться с организацией очередного саммита не стоит. По его словам, подготовка к встрече должна вестись обстоятельно, чтобы ее исход оказался максимально результативным.

Первая полноформатная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились около четырех часов. Два лидера беседовали тет-а-тет, а затем провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

Подробнее читайте в материале «Известий», который появится на сайте в 00:00 14 мая.

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