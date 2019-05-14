Дважды в один саммит: Хельсинки готов провести встречу глав РФ и США

Финляндия готова организовать переговоры президентов России и США. Об этом «Известиям» рассказали два источника в финских дипломатических кругах. При этом оба собеседника подчеркнули, что многое зависит от политической воли сторон и их настроенности на диалог. С учетом того, что в начале мая лидеры провели телефонные переговоры, а госсекретарь США Майк Помпео 14 мая посетит Сочи, вероятность встречи на высшем уровне увеличивается. Вместе с тем, как заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, торопиться с организацией очередного саммита не стоит — подготовка к нему должна вестись обстоятельно, чтобы его исход оказался максимально результативным.

Хельсинки заинтересован в диалоге между Россией и США и готов вновь стать площадкой для переговоров лидеров двух стран. Этой информацией поделились с «Известиями» источники в финском внешнеполитическом ведомстве.

— Отношения, которые строятся между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты, важны как для глобального уровня, так и для Европы и для Финляндии в частности, — сказал один из собеседников «Известий». — С нашей точки зрения, важно, чтобы диалог продолжался. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. В связи с этим Финляндия всегда готова предоставлять свои добрые услуги, когда они понадобятся. Однако всё зависит от самих стран, от их готовности вести диалог.

Первый саммит Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры лидеров тет-а-тет продлились более двух часов и были позитивно восприняты европейскими и мировыми лидерами. В частности, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд тогда выразил надежду на то, что стороны сделали первый шаг к улучшению отношений, а глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини — что лидеры договорятся о контроле над вооружениями.

Расходы Финляндии на организацию встречи тогда составили до €10 млн, однако, как подчеркнул премьер-министр страны Юха Сипиля, эти траты — достойная инвестиция в имидж страны.

— Действительно, мы с удовольствием предоставили площадку для саммита, который состоялся у нас прошлым летом, — поделился с «Известиями» другой диписточник. — И этот саммит — не единственная встреча, которую мы к настоящему моменту уже провели в Финляндии. К примеру, недавняя сессия переговоров в Рованиеми (встреча Арктического совета на уровне глав МИДов 6–7 мая в Финляндии. — «Известия») также стала одной из площадок, которая позволила лидерам интенсифицировать контакты.

В начале мая 2019 года Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, ситуацию на Украине, в КНДР и обострение конфликта в Венесуэле. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны и «носил деловой и конструктивный характер». По итогам беседы Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили «обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности». В Белом доме также сообщили, что переговоры прошли «в позитивном ключе».

При этом, как отметила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, согласованных планов по организации новой личной встречи лидеров сейчас нет. Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в Москве допускают встречу лидеров на саммите G20, который пройдет в июне в японском городе Осака.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео приедет с визитом в Сочи. Сообщается, что он встретится с президентом Владимиром Путиным и с шефом российской дипломатии Сергеем Лавровым. В широком круге тем — от контроля над вооружениями до ситуации на Украине, в КНДР, Венесуэле и Сирии — значится и организация новой встречи президентов двух стран.

По словам Константина Косачева, исход саммита России и США сыграл бы важную роль как для самих сторон, так и на глобальном уровне, однако спешить с его проведением не стоит.

— Такие встречи имеют смысл, когда они хорошо подготовлены. С учетом того, что в последнее время контактов на рабочем уровне между нашими странами было немного, хочется верить в то, что нынешняя серия станет началом серьезной содержательной дискуссии, — сказал «Известиям» сенатор. — Гнать работу под то, чтобы как можно скорее добиться встречи лидеров, было бы неверно. Эта подготовка должна быть постепенной и основательной, поскольку здесь важны не сроки, а содержание.

Площадка для переговоров хоть и символична, но всё же сейчас она имеет второстепенное значение, отметил политик. По его словам, если у сторон будет общее желание организовать саммит, то о месте его проведения дипломаты смогут договориться без труда.