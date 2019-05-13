Серена Уильямс одержала победу на турнире в Риме

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла шведку Ребекку Петерсон на теннисном турнире в Риме, призовой фонд которого превышает $3,1 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уильямс одержала победу над соперницей в первом круге — 6:4, 6:2. Длительность матча составила 1 ч 16 мин. Следующей соперницей Уильямс-младшей станет победительница встречи между ее сестрой Винус Уильямс и бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.

В активе Серены Уильямс 10 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У Петерсон — две подачи навылет, три двойные ошибки и один брейк из трех. Как напоминает «Советский спорт», для 23-кратной победительницы соревнований «Большого шлема» эта победа стала первой после травмы, из-за которой она не играла с марта.