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Уилл Смит сыграет роль отца Серены и Винус Уильямс

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/AFLO
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Американский актер Уилл Смит сыграет роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в картине «Король Ричард». Об этом пишет ScreenRant.

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Одним из продюсеров фильма выступит сам Уилл Смит, а съемками займется принадлежащая актеру компания Overbrook Entertainment. В настоящее время детали сюжета не раскрываются, однако, вероятнее всего, картина будет посвящена восхождению сестер, а также определяющей роли их отца Ричарда в спортивной карьере теннисисток.

Как пишет «Газета.ру», когда сестрам было около четырех лет, он начал обучать их теннису, написав подробный 78-страничный план тренировок. Сам он этим видом спорта не занимался.

«Спорт-Экспресс» напоминает, что Винус Уильямс является пятикратной чемпионкой турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, Серена Уильямс — 23-кратной. В парном разряде на турнирах серии Винус и Серена побеждали 14 раз, они являются обладательницами карьерного Золотого шлема, трехкратными олимпийскими чемпионками и единственными в современной истории сестрами, бывшими первыми ракетками мира как в парном разряде, так и в одиночном.

28 февраля сообщалось, что американский артист Уилл Смит не будет исполнять роль наемного убийцы Дэдшота в сиквеле боевика «Отряд самоубийц».

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