В России создают биоэлектронный нос для распознавания запахов

Ученые из научно-производственного комплекса «Технологический центр» Московского института электротехники разработали биоэлектронный нос, который сможет диагностировать болезни, определять свежесть продуктов и находить опасные вещества по запаху. Об этом «Известиям» рассказал директор комплекса Александр Сауров.

Сам уникальный прибор состоит из микрочипов, оснащенных нанодетекторами, которые сформированы на дне специальных микроячеек. Эти емкости сверху закрыты гидрофобными мембранами. Определяемые молекулы запаха через специальную мембрану попадают в раствор с ДНК-аптамером, и их взаимодействие регистрирует нанодетектор на дне ячейки.

Первым запахом, который унюхал биоэлектронный нос, стал аромат ванили. Этот запах формируется из 300 летучих соединений и определить какое-то конкретное из них — сложная аналитическая задача.

В дальнейшем устройство будет способно найти любые соединения и даже заменить поисковых собак в аэропортах и на вокзалах, которых используют для обнаружения наркотиков и взрывчатки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 14 мая.