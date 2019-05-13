Концентрация углекислого газа достигла рекордных показателей за 800 тыс. лет

Концентрация углекислого газа в воздухе достигла рекордных за всю историю человечества показателей. Об этом свидетельствуют данные обсерватории Мауна Лоа на Гавайях.

Концентрация превысила 415 частей на миллион (ppm) — то есть в каждом кубометре воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа, сообщает CNN. Это высочайший показатель как минимум за последние 800 тыс. лет.

Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры, так как он мешает работе естественной системы охлаждения Земли. При этом повышение температуры всего на два градуса приведет к заметному риску для здоровья населения и увеличит вероятность лесных пожаров.

В апреле стало известно, что дельфинам грозит вымирание из-за глобального потепления. Об этом рассказали специалисты Цюрихского университета, изучавшие популяцию этих животных на северо-западе штата Западная Австралия в заливе Шарк. Проанализировав данные наблюдений в период с 2007 по 2017 год, эксперты выяснили, что уровень выживаемости этих морских животных снизился после 2011 года на 12%.