Школьник отравился суррогатным алкоголем в Саратове

Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту происшествия с 11-летним школьником. Мальчик отравился алкоголем.

По данным правоохранительных органов, ребенок был доставлен в приемное отделение городской больницы. Врачи выявили у него отравление суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят, как подростку удалось приобрести алкоголь. Также специалисты дадут оценку условиям жизни и воспитания школьника. По результатам проверки будет решаться вопрос о постановке ребенка на профилактический учет в органах полиции.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пятилетний мальчик госпитализирован с сильным отравлением удобрением для картофеля.