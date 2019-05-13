Ребенок отравился удобрением для картофеля в Оренбуржье

В городе Сорочинске Оренбургской области пятилетний мальчик госпитализирован с сильным отравлением. Предположительно он съел удобрение для картофеля.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Со слов матери пострадавшего, инцидент произошел во время посадки картофеля. Ребенок внезапно почувствовал себя плохо, родители вызвали скорую помощь, информирует РИА «Оренбуржье». О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Ранее в Оренбургской области госпитализировали двухлетнего ребенка, который отравился капсулой стирального порошка. В какой-то момент он оказался без присмотра взрослых и откусил капсулу с жидким стиральным порошком.