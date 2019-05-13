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Зверев пришел в короне в суд по делу о пикете в защиту Байкала

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Фото: РЕН ТВ
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Стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев в понедельник, 13 мая, пришел в золотистой короне с разноцветными камнями на заседание в Тверской суд Москвы, где рассматривается дело о его несанкционированном пикете в защиту озера Байкал.

РЕН ТВ опубликовало видео с шоуменом возле зала суда. На кадрах видно, что помимо экстравагантного головного убора на Звереве надет строгий черный костюм и белая рубашка.

«В этой короне я пикетировал возле Кремля. В ней и пришел сюда. Это мое оружие, это моя защита против несправедливости», — сказал стилист.

Уже на заседании суда Звереву стали задавать вопросы, в частности, о том, где он работает.

«Официально я работаю суперзвездой», — сказал стилист.

Он уточнил, что сам себе так написал в трудовой книжке.

В начале марта Зверев устроил одиночный пикет против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал. Производство планирует выпускать до 528 тыс. л воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.

Согласно закону «Об охране озера Байкал», компания получила положительные заключения экологической экспертизы, а также разрешение на строительство. Также проект прошел общественные слушания. Технология предусматривает прокладку глубинного водозабора в Байкал.

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