Молодь омуля выпустили в Байкал для восстановления популяции

В озеро Байкал на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии выпустили рекордный объем молоди омуля — около 2 млн штук. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В рамках национального проекта «Экология» Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля в 2018 году заложил рекордный объем икры на инкубацию — около 500 млн штук. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объема закладки икры и в восемь раз превышает уровень 2016 года», — говорится в сообщении.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, за 2019 год для восстановления популяции в Байкал уже выпущено около 450 млн личинок.

В ноябре прошлого года сообщалось, что за три месяца сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства задержали на Байкале более 500 браконьеров. Они занимались ловлей омуля.

В Прибайкалье создано более 20 стационарных и передвижных постов для охраны омуля. Более чем 100 нарушителям грозит уголовная ответственность. Инспекторы изъяли 428 сетей, общая длина которых превышает 23 км.

Запрет на промышленный и любительский вылов омуля из Байкала вступил в силу 1 октября 2017 года. Скупка и продажа рыбы стала незаконной в 2018 году.