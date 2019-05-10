Прямой эфир

Молодь омуля выпустили в Байкал для восстановления популяции

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В озеро Байкал на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии выпустили рекордный объем молоди омуля — около 2 млн штук. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В омуль с головой: что изменилось на Байкале после запрета на вылов
Как теперь живет местное население и почему рыбы в озере может оказаться в разы больше, чем предполагалось

«В рамках национального проекта «Экология» Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля в 2018 году заложил рекордный объем икры на инкубацию — около 500 млн штук. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объема закладки икры и в восемь раз превышает уровень 2016 года», — говорится в сообщении.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, за 2019 год для восстановления популяции в Байкал уже выпущено около 450 млн личинок.

В ноябре прошлого года сообщалось, что за три месяца сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства задержали на Байкале более 500 браконьеров. Они занимались ловлей омуля.

В Прибайкалье создано более 20 стационарных и передвижных постов для охраны омуля. Более чем 100 нарушителям грозит уголовная ответственность. Инспекторы изъяли 428 сетей, общая длина которых превышает 23 км.

Запрет на промышленный и любительский вылов омуля из Байкала вступил в силу 1 октября 2017 года. Скупка и продажа рыбы стала незаконной в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заблудившийся мужчина неделю бродил по льду Байкала
Землетрясение произошло на Байкале у крупнейшего лежбища нерп

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017