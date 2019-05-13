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Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей. Процедуры по тюнингу машин получат статус госуслуги. Об этом 13 мая сообщает «Коммерсант».

Так, согласно первому регламенту, с 1 июня 2019 года подразделения Госавтоинспекции начнут предоставлять бесплатную госуслугу по проверке документов и выдаче разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля. При этом срок процедуры не должен превысить трех дней. Часть документов можно предоставить в электронном виде.

Если проблем не выявлено, то с разрешением от Госавтоинспекции автовладелец едет в сервис и устанавливает заявленное оборудование. После этого он должен посетить испытательную лабораторию, где специалисты оценят безопасность изменений и выдадут протокол проверки. Далее автомобилист должен пройти технический осмотр и вернуться в ГИБДД. Там автовладельцу выдадут свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности и новое свидетельство о регистрации, в котором будут кратко описаны внесенные изменения.

12 апреля сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В документе отмечается, что новые правила позволят сделать проверку и надзор за тюнинговыми машинами более прозрачными и понятными.

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