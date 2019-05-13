Роструд назвал даты следующих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам, когда ждать следующие длинные выходные. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Продолжительные выходные наступят теперь только в ноябре по случаю Дня народного единства, уточнили в Роструде. Таким образом, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Следующим после майских праздников будет День России. Однако, отметили в ведомстве, выходным будет лишь один день — 12 июня.

Накануне, 12 мая, кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала, как быстро и в хорошем настроении влиться в рабочий процесс после майских праздников. Для этого, по ее словам, существует несколько лайфхаков.