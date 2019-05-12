Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после майских праздников

Кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью агентству «РИА Новости», как быстро и в хорошем настроении влиться в рабочий процесс после майских праздников. Для этого, по ее словам, существует несколько лайфхаков.

«Самое главное... чтобы мы четко понимали, какие у нас главные цели и приоритеты на деятельность после этих праздников. Лучше всего прописать для себя список целей», — отметила эксперт.

Если есть большие задачи, их следует разделить на несколько конкретных этапов — «есть слона по бифштексам». Каждый этап можно сформулировать по принципу SMART: он должен быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

От прокрастинации, которая обостряется после праздников, спасет ежедневник. Иваненко пояснила, что переход к планированию по дням и неделям поможет оставаться в тонусе, когда присутствует желание откладывать важные дела «на завтра».

Эксперт также порекомендовала работодателям ставить задачи своим подчиненным еще перед началом праздников.

«Люди сразу будут знать, куда себя инвестировать, и ситуация неопределенности, которую мы так не любим, будет меньше», — уточнила психолог.

Она подытожила, что некоторый «спад КПД» после майских праздников все равно происходит, и от этого никуда не деться.

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