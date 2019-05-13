WSJ сообщила о влиянии саудовских и египетских властей на Трампа по Ливии

Власти Саудовской Аравии и Египта оказали «успешное» влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы изменить политику Вашингтона по отношению к Ливии. Об этом в воскресенье, 12 мая, написала газета The Wall Street Journal.

По ее данным, саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и египетский президент Абдул-Фаттах Халип Ас-Сиси уговорили главу Белого дома поддержать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара, который стремиться захватить столицу Ливии Триполи.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты ранее выражали крепкую поддержку Правительству национального согласия (ПНС), признанного ООН. Однако после беседы с лидерами Саудовской Аравии и Египта Трамп провел телефонные переговоры с Хафтаром, с которым они обсудили борьбу с терроризмом и установление демократии в североафриканской стране.

24 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поддержал наступление Хафтара на ливийскую столицу для свержения поддерживаемого ООН правительства.

23 апреля британская газета The Guardian написала, что европейские дипломаты ожидают разъяснений позиции президента Трампа по поводу последних событий в Ливии. Брюссель считает необходимым осудить действия командующего ЛНА, в результате которых погибли около сотни человек, еще около 1 тыс. получили ранения. ООН и Великобритания называют Хафтара агрессором.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.