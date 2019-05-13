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В Польше назвали условия для перехода на евро

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Польша не будет менять свою национальную денежную единицу — польский злотый — на евро до тех пор, пока экономика страны не достигнет уровня Германии. Такое заявление сделал лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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«Злотый — это такая защита нашей экономики», — цитирует политика «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

По его словам, экономические потрясения, которые часто происходят в условиях рынка, «касаются Польши в относительно небольшой степени» именно благодаря злотому.

Качиньский отметил, что для отказа от этой денежной единицы экономика страны должна достигнуть «уровня Германии».

13 сентября 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что всем странам Евросоюза, в том числе экономически нестабильным Болгарии и Румынии, следует отказаться от национальной валюты в пользу евро.

Из 28 членов ЕС евро используют 19 государств. Последней на текущий момент страной, перешедшей на эту валюту, стала Литва. Вильнюс отказался от национального лита 1 января 2015 года.

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