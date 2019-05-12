Прямой эфир

В Польше назвали поражением отсутствие контактов с Россией

0
Фото: Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие контактов с Россией для Польши — это поражение, а не успех, считает бывший руководитель Службы военной контрразведки генерал Януш Носек, пишет Defence24.

Кони для крылатых гусар: Польша готовит крупнейшее обновление арсенала
Министерство обороны страны представило новую программу закупок вооружений

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу», — сказал военный, выступая на конференции, организованной фондом Stratpoints, передает «РИА Новости».

Носек отметил, что Россия — это сосед Польши, и она продолжит им оставаться.

12 февраля глава польского МИДа Яцек Чапутович выразил надежду на завершение развертывания средств противоракетной обороны (ПРО) США на своей территории.

Варшава неоднократно просила Вашингтон об увеличении числа военных на своей территории из-за «российской угрозы» и даже заявляла о готовности создать военную базу для американской бронетанковой дивизии за $2 млрд.

В Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ потребует от России ответных действий для обеспечения своей безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
США увеличат число своих военных в Польше

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017