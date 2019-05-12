В Польше назвали поражением отсутствие контактов с Россией

Отсутствие контактов с Россией для Польши — это поражение, а не успех, считает бывший руководитель Службы военной контрразведки генерал Януш Носек, пишет Defence24.

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу», — сказал военный, выступая на конференции, организованной фондом Stratpoints, передает «РИА Новости».

Носек отметил, что Россия — это сосед Польши, и она продолжит им оставаться.

12 февраля глава польского МИДа Яцек Чапутович выразил надежду на завершение развертывания средств противоракетной обороны (ПРО) США на своей территории.

Варшава неоднократно просила Вашингтон об увеличении числа военных на своей территории из-за «российской угрозы» и даже заявляла о готовности создать военную базу для американской бронетанковой дивизии за $2 млрд.

В Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ потребует от России ответных действий для обеспечения своей безопасности.