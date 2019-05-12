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Лайнер «Князь Владимир» открыл круизный сезон по Черному морю

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Лайнер «Князь Владимир» в воскресенье, 12 мая, вышел из порта Сочи и открыл свой третий круизный сезон по Черному морю, сообщила представитель компании «Черноморские круизы» Ольга Камчатова.

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Судно в течение недели проделает маршрут Сочи–Новороссийск–Ялта–Севастополь. Уже в субботу «Князь Владимир» вернется в Сочи, а в понедельник поплывет в новый рейс.

Как рассказала Камчатова, днем в морском порту Сочи состоялся концерт, салют и розыгрыш призов. Главный приз — круиз — выиграла семья с двумя детьми из Уфы.

Планируется, что за время навигации до 19 октября «Князь Владимир» совершит 23 рейса. Прогнозируемая загрузка судна в 2019 году должна составить около 9 тыс. пассажиров. К настоящему моменту продано более 3 тыс. путевок, отмечает «РИА Новости».

По словам Камчатовой, также заключен договор об обслуживании вьетнамских туристов, ведутся переговоры с туркомпаниями из Китая.

Регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие судна «Князь Владимир» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Крыму заработал новый туристический маршрут под названием «Золотое кольцо Боспорского царства». В него входит показ 30 памятников античной истории и современных объектов в 10 южных городах.

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