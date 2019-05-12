В Адыгее загорелся цех по производству пластиковых окон

В Адыгее загорелись склады и цех по производству пластиковых окон, сообщил замглавы регионального главка МЧС Андрей Колесник.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 12 мая, в поселке Яблоновский Тахтамукайского района. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

К 19:40 по мск возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет, отмечает ТАСС.

Ранее в мае на химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.