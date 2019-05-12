Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве»

Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС России в воскресенье, 12 мая.

«В 13:52 мск поступило сообщение о четырех горящих легковых автомобилях в Ватутинках. В 14:06 мск пожар ликвидирован, его площадь составила 15 кв. м», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 12 мая трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в селе Песчанокопском Ростовской области. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Восемь человек и две единицы техники тушили огонь.