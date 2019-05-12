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Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

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Фото: 61.mchs.gov.ru
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Пожар в частном доме в селе Песчанокопское Ростовской области унес жизни трех человек. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС в воскресенье, 12 мая.

«На месте пожара обнаружены трое погибших мужчин, личности устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства, которое приводят «РИА Новости».

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Экстренные службы устанавливают причины пожара.

В этот же день около 01:00 в двухэтажном 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области произошел взрыв газа. По предварительным данным, два человека человека погибли, еще двое пострадали.

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