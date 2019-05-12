В Донецке взорвалась старая газовая заправка

Очевидцы сообщили о мощном взрыве вечером 11 мая на мариупольской трассе в Донецке. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Местные жители сообщали, что слышали взрыв, крики и видели клубы дыма и пыли. Позже выяснилось, что взорвалась газовая заправка, расположенная на участке между строительным супермаркетом «Галактика» и этно-рестораном «Деревня». Она не работала с 2014 года.

В МЧС факт взрыва подтвердили, отмечает сайт kp.ru. Обошлось без жертв. Причины ЧП выясняются.

6 мая взрыв прогремел в центре Киева. Это случилось, когда неизвестный положил в арке вещи, поджег их и убежал.