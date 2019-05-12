Прямой эфир

В Донецке взорвалась старая газовая заправка

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидцы сообщили о мощном взрыве вечером 11 мая на мариупольской трассе в Донецке. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Местные жители сообщали, что слышали взрыв, крики и видели клубы дыма и пыли. Позже выяснилось, что взорвалась газовая заправка, расположенная на участке между строительным супермаркетом «Галактика» и этно-рестораном «Деревня». Она не работала с 2014 года.

В МЧС факт взрыва подтвердили, отмечает сайт kp.ru. Обошлось без жертв. Причины ЧП выясняются.

6 мая взрыв прогремел в центре Киева. Это случилось, когда неизвестный положил в арке вещи, поджег их и убежал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Взрыв прогремел на рынке пиротехники в Мексике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017