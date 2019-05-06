Взрыв произошел в центре Киева

В центре Киева в понедельник, 6 мая, произошел взрыв. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», на месте ЧП работает полиция.

Инцидент произошел в 11:20 по местному времени (совпадает с московским) в арке «Арена Сити» на Бассейной улице. В результате случившегося никто не пострадал. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда неизвестный положил в арке вещи, поджег их и убежал. Среди вещей оказались дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее.

Правоохранители уже отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что поджигателем была женщина в красной куртке, ее поисками занимается полиция.

4 апреля в Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе.